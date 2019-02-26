Dünyanın En Sağlıklı Ülkesi İspanya, Türkiye 51'inci Sırada

Bloomberg
tarafından hazırlanan En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde, İspanya
ilk sırada yer aldı.
Ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obeziteyle mücadele gibi farklı kriterlere göre hazırlanan ve 169 ülkeyi kapsayan listede, Türkiye
51'inci oldu. Türkiye 2017'deki ilk listede 54'üncü sıradaydı.
2019 Endeksi'nde ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa
ülkeleri yer aldı. Asya
'nın en sağlıklı ülkesi olarak Japonya
'nın yanı sıra Avustralya
ve İsrail
de ilk 10'a girdi. Birleşmiş Milletler
verilerine göre, İspanya, doğumda en yüksek yaşam beklentisine sahip Avrupa Birliği
ülkesi.
İspanya'da ortalama yaşam beklentisinin 2040'a kadar 86 yıla çıkması bekleniyor. Bu durumda İspanya bu alanda dünya lideri olacak. İspanya'yı Japonya, Singapur
ve İsviçre
'nin izleyeceği tahmin ediliyor.
İspanya'da çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik önleyici sağlık hizmetleri sayesinde son 10 yıl içinde kalp-damar hastalıkları ve kanserden ölümlerde azalma görüldü.
'Akdeniz
diyeti kalp hastalıklarını azaltıyor'
Araştırmacılar, İspanya ve listede ikinci sırada yer alan İtalya
'daki beslenme alışanlıklarının bu ülkelerin sağlık seviyelerini açıklayabilecek önemli bir gösterge olabileceğine dikkat çekiyor.
Navarra Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre sızma zeytinyağı ve fındık-fıstıkla destleklenen Akdeniz diyetinde, az yağın tercih edildiği beslenme tarzına göre daha az kalp rahatsızlığı görülüyor. Küba ABD
'yi geçti Kuzey Amerika
'da, 16'ncı sırada yer alan Kanada
, ABD ve Meksiya'yı geride bıraktı. Listede Küba, 35'inci sıradaki ABD'nin beş basamak önünde yer alıyor.
ABD'de ortalama yaşam beklentisinin görece düşük olması aşırı dozda uyuşturucu kullanımı ve artan intiharlara bağlanıyor.
Asya'da Güney Kore
yedi basamak birden yükselirken 1.4 milyar nüfuslu Çin
52'nciliğe yükseldi. Çin'deki ortalama yaşam beklentisinin 2040'da ABD'yi geçmesi bekleniyor.
Listedenin alt sıralarında ise Afrika
ülkeleri var. Son 30'daki ülkelerin 27'si Sahra Altı Afrika'sında. Diğer üç ülke Haiti
, Afganistan
ve Yemen.
En Sağlıklı Ülkeler Endeksi'nde ülkelerin sıralaması
Ülke
2019 sırası
2017 sırası
İspanya
1
6
İtalya
2
1
İzlanda
3
2
Japonya
4
7
İsviçre
5
3
İsveç
6
8
Avustralya
7
5
Singapur
8
4
Norveç
9
11
İsrail
10
9
Lüksemburg
11
10
Fransa
12
14
Avusturya
13
12
Finlandiya
14
15
Hollanda
15
13
Kanada
16
17
Güney Kore
17
24
Yeni Zelanda
18
19
İngiltere
19
23
İrlanda
20
22
Kıbrıs
21
18
Portekiz
22
21
Almanya
23
16
Slovenya
24
27
Danimarka
25
28
Yunanistan
26
20
Malta
27
25
Belçika
28
26
Çekya
29
30
Küba
30
31
Hırvatistan
31
35
Estonya
32
38
Şili
33
29
Kosta Rika
34
33
ABD
35
34
Bahreyn
36
40
Katar
37
36
Maldivler
38
41
Lübnan
39
32
Polonya
40
39
Karadağ
41
Bosna Hersek
42
42
Arnavutluk
43
50
Brunei
44
37
Slovakya
45
46
BAE
46
43
Uruguay
47
45
Macaristan
48
52
Umman
49
58
Panama
50
49
Türkiye
51
54
Çin
52
55
Meksika
53
51
Arjantin
54
53
Sırbistan
55
57
Makedonya
56
44
Kaynak: Bloomberg