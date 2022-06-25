Global araştırma şirketi Gallup, her yıl düzenlediği 100 ülkeyi kapsayan yeni araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Dünyanın en sinirli ülkelerini açıklayan duygular anketinde Türkiye ikinci sıradaya yerleşti.
Geçtiğimiz yılın sonuçlarında üçüncü sırada yer alan Lübnan ise bu yıl ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi Ermenistan, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leona takip etti.
Pozitif duygularla ilgili yapalan araştırmanın sonuçlarında ise birinci sırada 82 puanla El Salvador yer aldı. Bu duyguların en az yaşandığı ülkeler ise 46 puanla Türkiye ve Lübnan oldu.
Son Dakika › Güncel › Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri - Son Dakika