Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri - Son Dakika
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Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

25.06.2022 23:06
Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Her yıl düzenlenen "Dünyanın en sinirli ülkeleri" araştırmasında ilk sırada Lübnan, ikinci sırada ise Türkiye yer aldı.

Global araştırma şirketi Gallup, her yıl düzenlediği 100 ülkeyi kapsayan yeni araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Dünyanın en sinirli ülkelerini açıklayan duygular anketinde Türkiye ikinci sıradaya yerleşti.

LÜBNAN BİRİNCİ SIRADA

Geçtiğimiz yılın sonuçlarında üçüncü sırada yer alan Lübnan ise bu yıl ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi Ermenistan, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leona takip etti.

POZİTİF DUYGULARIN EN AZ YAŞANDIĞI ÜLKE TÜRKİYE VE LÜBNAN

Pozitif duygularla ilgili yapalan araştırmanın sonuçlarında ise birinci sırada 82 puanla El Salvador yer aldı. Bu duyguların en az yaşandığı ülkeler ise 46 puanla Türkiye ve Lübnan oldu.

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SON DAKİKA: Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri - Son Dakika
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