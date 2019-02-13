Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Soğuk Kenti Yakutsk'da Buzla Kaplı Gemiler Nasıl Onarılıyor?

Dünyanın En Soğuk Kenti Yakutsk'da Buzla Kaplı Gemiler Nasıl Onarılıyor?

5 saat önce

Rusya'nın Sibirya bölgesinindeki Yakutsk kenti ortalama -40 dereceyi bulan sıcaklığı ile dünyanın en soğuk şehri olarak biliniyor.

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Rusya'nın Sibirya bölgesinindeki Yakutsk kenti ortalama -40 dereceyi bulan sıcaklığı ile dünyanın en soğuk şehri olarak biliniyor. Yakutsk'da buzlar için de kalan gemiler nasıl onarılıyor?
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:43 

Sibirya, Rusya Federasyonu, Dünya
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