Dünyanın En Soğuk Kenti Yakutsk'da Buzla Kaplı Gemiler Nasıl Onarılıyor?
5 saat önce
Rusya'nın Sibirya bölgesinindeki Yakutsk kenti ortalama -40 dereceyi bulan sıcaklığı ile dünyanın en soğuk şehri olarak biliniyor.
Rusya'nın Sibirya bölgesinindeki Yakutsk kenti ortalama -40 dereceyi bulan sıcaklığı ile dünyanın en soğuk şehri olarak biliniyor. Yakutsk'da buzlar için de kalan gemiler nasıl onarılıyor?
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:43
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