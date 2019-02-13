Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Soğuk Üklesinde Hayatlarını Kaybetmemek İçin Bak Ne Yapıyorlar...

Dünyanın En Soğuk Üklesinde Hayatlarını Kaybetmemek İçin Bak Ne Yapıyorlar...

6 saat önce

Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon ile tanışın.

Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon ile tanışın. Oymyakon köyü hepinizin de tahmin edeceği gibi Rusya'da yer almakta. Saha Cumhuriyeti'nin doğusunda ve Indigirka Nehri'nin kıyısında bulunan bulunan köy, Kuzey Kutbu'na çok yakın. 2014 yılında yapılan nüfus sayımına göre bu küçük ve soğuk köyün nüfusu ise sadece 517 kişi. Gelin bu buz gibi köye daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:13 Kaynak: Youtube

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