Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Tatlı Buzdolabı! ????

Dünyanın En Tatlı Buzdolabı! ????

32 dakika önce

Bu videomda bence dünyanın en tatlı kozmetik ürünlerinden biri olan Peripera markasının buzdolabı şeklindeki ürününü inceledim. Bir tür kutu açma videosu gibi oldu : ) Umarım keyifle izlersiniz.

Bu videomda bence dünyanın en tatlı kozmetik ürünlerinden biri olan Peripera markasının buzdolabı şeklindeki ürününü inceledim. Bir tür kutu açma videosu gibi oldu : ) Umarım keyifle izlersiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:02 Kaynak: Youtube

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