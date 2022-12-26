Cesaretleri ve korkusuzluklarıyla zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkmasına neden olan kediler, bu sefer de yanıltmadı. Karnı acıkan kedi besini edinebilmek için bir timsahın ağzını tercih etti.
Tam bir avcı edasıyla timsahın yanına sokulan kedi patisini timsahın ağzının içine uzatarak kaptığı et parçasını menüsüne eklemeyi başardı. Olan bitenden habersiz timsah uyumaya devam etti.
Son Dakika › Yaşam › Cesur kedi, dünyanın en tehlikeli hayvanı karşısında yaptığıyla alkış topladı - Son Dakika