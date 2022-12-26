Cesur kedi, dünyanın en tehlikeli hayvanı karşısında yaptığıyla alkış topladı - Son Dakika
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Cesur kedi, dünyanın en tehlikeli hayvanı karşısında yaptığıyla alkış topladı

26.12.2022 11:20

Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri olarak tanınan timsahın ağzından yemeğini alan kedi, cesaretiyle şaşkınlık yarattı.

Cesaretleri ve korkusuzluklarıyla zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çıkmasına neden olan kediler, bu sefer de yanıltmadı. Karnı acıkan kedi besini edinebilmek için bir timsahın ağzını tercih etti.

TİMSAH DERİN UYKUSUNA DEVAM ETTİ

Tam bir avcı edasıyla timsahın yanına sokulan kedi patisini timsahın ağzının içine uzatarak kaptığı et parçasını menüsüne eklemeyi başardı. Olan bitenden habersiz timsah uyumaya devam etti.

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