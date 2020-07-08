Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı... - Son Dakika

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı...

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı bekliyor Ruslar tarafından yöre insanına 1916-1918 yılları arasında kazma kürekle açtırılan virajları ile ünlü Derebaşı Virajları yaşanan heyelan nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı...

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı bekliyor

Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "toplum bağışıklığı" tartışmalarına son noktayı koydu: Bu mümkün değil

Ruslar tarafından yöre insanına 1916-1918 yılları arasında kazma kürekle açtırılan virajları ile ünlü Derebaşı Virajları yaşanan heyelan nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı bulunuyor

TRABZON - Trabzon- Bayburt arasındaki Soğanlı Dağları'nın yamaçlarında yer alan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları yaklaşık 1 yıldır yaşanan kaya düşmesi ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, yöre halkı yolun ulaşıma açılmasını bekliyor.

1916-1918 yıllarında Ruslar tarafından yöre insanına kazma kürekle Trabzon ile Bayburt'u birbirine bağlamak için yaptırılan D-915 karayolunda yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen heyelan sonucu tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları yola düştü. Yol yaşanan kaya düşmesi ve heyelanın ardından ulaşıma kapanırken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu ulaşıma açmak için inceleme başlattı. Yolun genişliğinin iş makinelerinin çalışmasına tehlike oluşturması nedeniyle uzman dağcıların incelemesinin ardından çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan bir site tarafından 4 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları güzergahı ile görenlere korku dolu anlar yaşatıyor. 1916-1918 yıllarında el işçiliğiyle Trabzon ile Bayburt'u birbirine bağlamak için inşa edilen, sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla dünyanın en tehlikeli yolu olan Derebaşı Virajları son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Rampası az, heyecanı ve manzarası zengin bir yol olmasının yanında hataya imkan vermeyecek derecede yüksek bir eğimde bulunduğu için tehlikeli yol olarak tanınan D-915 karayolu uzun yıllar Karadeniz'i Bayburt ve Erzurum'a bağlayan ana geçişlerden birisi oldu. Uzun yıllar alternatifsiz yol olarak kullanılan Derebaşı Virajları Karadeniz, Doğu Anadolu ve İran bağlantısını sağladığı gibi Of ve Çaykara halkının yaylalarına ulaştıran ilk karayolu olma özelliğini de taşıyor. Karayolları yol ağında bulunan ve resmi adı D-915 Devlet Karayolu olan bu yolunda Derebaşı Virajları adıyla bilinen bu kısmının trafik yükü tarihi süreçte ve özellikle 1970'li yıllardan sonra alternatif yolların açılmasıyla azaldı.

Derebaşı Virajları'nda ralliciler kozlarını paylaşmıştı

Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan D-915 numaralı yol, dünyanın en zorlu meydan okumalarından birine sahne olmuştu. 2017 Avrupa Ralli Kupası'nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile Dakar Rallisi'nde 16 takım şampiyonluğu bulunan Team Kamaz Master'ın direksiyonuna geçen Dmitry Sotnikov, D-915 nolu yolda nefes kesici bir mücadeleye girdi. Otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Soğanlı Dağı eteklerindeki keskin virajlar, sporcuların sınırlarını zorlayan olağanüstü bir performansa sahne oldu. 1915 yılında Türkler ve Ruslar tarafından beraber inşa edilen yol, 2330 metrelik rakımı, 13 keskin ve dar virajdan oluşan 13 kilometrelik uzunluğu ile pilotlara hayatlarının en özel mücadele şansını sundu.

45 yıl Derebaşı Virajlarında şoförlük yaptı

Yöre sakinlerinden Alaattin Yanık, 45 yıl Derebaşı Virajları'nda şoförlük yaptığını belirterek, "Bu yol Ruslar tarafından yapılmış. Bu yol eskiden E5 karayolu gibiydi. Bozuk arabalarla insanlar bu yoldan geçerdi. Çaykara'dan yola çıkan bir araba 2 günde yaylaya ulaşırdı. Şimdilerde yol kapalı, herhangi bir çalışma yapılmadı. Burada böyle bir heyelan olacağının kimse hesabını yapmıyordu. Eski Ruslar gelsin de bu yolu temizlesinler diye bekliyoruz. Kazma ve kürekle bu yol yapılmış. Bu yolun avantajı çok. Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin illerine en yakın en kısa yol burası. En tehlikeli yol ama en kısa yol da burasıdır. Yol açık olsaydı tercih ediliyordu. Ben bu virajlardan aşağıya frensiz kamyonetle gelirdim. Direksiyonun bir tur boşluğu vardı, vites kollarını bulamıyorduk. 13 ton ile buradan aşağıya iniyorduk. 45 sene bu yolda şoförlük yaptım.45 senedir bir kez bile kaza yapmadım. Bu yolda çok kaza olmadı. Çok turist geliyordu. Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan gelenler oluyordu. Doğasına hayran kalıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Çaykara, Trabzon, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:49 Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubendini teknik heyet getirse de takmadı 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 23:38 Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
19:55
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
19:46
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou, Türk kulüplere önerdi
19:07
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
18:43
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
18:18
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 20:08:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]