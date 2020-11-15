'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor - Son Dakika

'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor

15.11.2020 08:34
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor, System.String[]

Trabzon sınırında yer alan ve 2016 yılında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajları, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Trabzon sınırında yer alan ve 2016 yılında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajları, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı D- 915 yolu, son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan ve 13 keskin virajın olduğu Soğanlı Dağı'ndaki D-915 numaralı yolun bazı bölümlerinin Bolivya'daki 'ölüm yolu'ndan daha tehlikeli olduğu belirtiliyor. 'Derebaşı virajları' olarak bilinen yol; arazisindeki sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı tahmin edilen yolda yer alan virajlar, araçla tek seferde dönülemiyor. 2016 yılında 'www.dangerousroads.org' adlı site tarafından 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Derebaşı virajları, Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Araçla yolculuk etmenin cesaret istediği 13 keskin virajlı yol, bölge turizmine kazandırılmasıyla son yıllarda adrenalin tutkunlarının da gözdesi oluyor.

'AŞAĞIYA DOĞRU BAKINCA ÖDÜMÜZ PATLADI'Dünyanın en zor yolunda yolculuk ettiklerini ifade eden Emre Gündoğan, "Atmosferiyle doğasıyla her şeyiyle burası çok güzel. Yollar biraz tehlikeli ama adrenalin sevenler buyursun gelsin" dedi.Yoldan geçerken korktuklarını belirten Murat Ateş, "Dünyanın en tehlikeli yolunu görmek istedik. Çok fazla keskin viraj var. Yoldan geçerken ürperdik hatta aşağıya doğru bakınca ödümüz patladı. Acemi sürücüler, sakın bu yoldan geçmesin" diye konuştu.'2-3 HAMLEYLE DÖNEBİLİYORUZ'Sürücü Davut Doğan, "Bazen bu yolu kullanıyoruz, gerçekten tehlikeli bir yol. Arabayla ilerlerken uçurumları içimizde hissediyoruz, küçük bir hatada yuvarlanabilirsiniz. Yol tek şeritli olduğu için başka araçlarla karşılaştığımız zaman bekliyoruz. Virajlara girdiğiniz zaman ise hızınızı yavaşlatıyorsunuz, çok tehlikeli virajlar var. Bu keskin virajları 2-3 hamlede anca dönebiliyorsunuz. Dünyanın en tehlikeli yolu diyorlar, gerçekten dedikleri kadar var" ifadelerini kullandı.'ÇOK TEHLİKELİ KORKUTUCU BİR YER'Sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Hasan Türkoğlu da, "Sosyal medyada sık sık bu yolu görüyordum, 'ölüm yolu' diyorlardı. Bende bu virajları çok merak ettim ve gelip görmek istedim. Burayla ilgili bir video çekeceğim. Gerçekten çok tehlikeli, korkutucu bir yer. Bu tehlikeye rağmen insanların çoğu bu yolu kullanıyor" şeklinde konuştu.DEREBAŞI VİRAJLARI

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, 29 keskin virajlı D- 915 yolunu, 2016 yılında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.


'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor
'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor

Bayburt, Trabzon, Bolivya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dünyanın en tehlikeli yolu'ndan geçmek cesaret istiyor - Son Dakika


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