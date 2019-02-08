Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Tuhaf 8 Annelik Hikayesi

Dünyanın En Tuhaf 8 Annelik Hikayesi

47 dakika önce

Kimi 8 çocuğu aynı anda doğurmuş kimisi 13 yılda 12 çocuk var hele biri 5 yaşında çocuk doğurmuş. Anneliğin tarihini yazmış dünyanın en garip hikayelerine sahip annelerini sizin için derledik: 1- 8 çocuk birden doğuran anne Nadya Denise Doud-Suleman Gutierrez, 2009 Ocak'

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Kimi 8 çocuğu aynı anda doğurmuş kimisi 13 yılda 12 çocuk var hele biri 5 yaşında çocuk doğurmuş. Anneliğin tarihini yazmış dünyanın en garip hikayelerine sahip annelerini sizin için derledik:

1- 8 çocuk birden doğuran anne



Nadya Denise Doud-Suleman Gutierrez, 2009 Ocak'ta doğum yaptı, hem de ne doğum! 8 çocuk birden ve hepsi de yaşıyor.

2-Dünyanın en genç annesi 5 yaşında

5 yaş 7 ay ve 21 günlükken hamile olduğu anlaşılan Ticrapo, Peru'da oturan Lina Medina, hamileliğin 7. ayında tümör şüphesi ile hastaneye getirilmiş ama Dr Gerardo Lozada hamile olduğunu fark etmiş ve bir buçuk ay sonra bir erkek çocuk dünyaya getirmiş. 7 Mayıs 1939'da gerçekleşen bu olay tıp tarihine geçse de bizleri üzdü.

3- İlk çocuğu 70 yaşında olan kadın



Kaderin oyunu mudur bilinmez Hindistanlı Rajo Devi Lohan evlendikten 43 yıl sonra 2008'de ve kendisi 70 yaşındayken ilk çocuğunu dünyay getirdi.

4- 69 çocuk sahibi olan kadın



Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en çok çocuğuna sahip kadını 18.yy'da yaşamış ve 27 hamilelikte 69 çocuk sahibi olmuş Feodor Vassilyev'in eşi olarak bilinen bir köylü kadın. Evet ismi yazmıyor kitapta da.

5- Doğuran ilk erkek



Thomas Beatie isimli dostumuz cinsiyet değiştirmesine rağmen kısır olan sevgilisiyle çocuk sahibi olmak için böyle bir hormon tedavisi görmüş ve 34 yaşındayken hamile kalan ilk erkek olarak tarihe geçmiş.

6- En yaşlı ikiz annesi



70 yaşındaki Omkari Panwar eşinin oğlan sevdası nedeniyle o yaşta çeşitli tedavilerden geçerek erkek çocuk sahibi olmuş, hem de ikiz. Adamdaki de ne oğlan tutkusuysa tüm çiftliği bu tedavi için satmış. Yanlış anlaşılmasın iki kızı ve 5 torunu zaten varmış!

7- 13 yılda 12 çocuk yapan kadın



Carole Horlock, 42 yaşına geldiğinde 13 yılda tam 12 çocuk yapmış.

8- Dünyanın en küçük annesi



Stacey Herald 71 cm boyuna ve doktorların uyarısına rağmen 3 kez anne olmuş.
Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:49 

Anne, Kültür Sanat
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