Dünyanın En Tuhaf 8 Annelik Hikayesi

Kimi 8 çocuğu aynı anda doğurmuş kimisi 13 yılda 12 çocuk var hele biri 5 yaşında çocuk doğurmuş. Anneliğin tarihini yazmış dünyanın en garip hikayelerine sahip annelerini sizin için derledik:1- 8 çocuk birden doğuran anneNadya Denise Doud-Suleman Gutierrez, 2009 Ocak'ta doğum yaptı, hem de ne doğum! 8 çocuk birden ve hepsi de yaşıyor.2-Dünyanın en genç annesi 5 yaşında5 yaş 7 ay ve 21 günlükken hamile olduğu anlaşılan Ticrapo, Peru'da oturan Lina Medina, hamileliğin 7. ayında tümör şüphesi ile hastaneye getirilmiş ama Dr Gerardo Lozada hamile olduğunu fark etmiş ve bir buçuk ay sonra bir erkek çocuk dünyaya getirmiş. 7 Mayıs 1939'da gerçekleşen bu olay tıp tarihine geçse de bizleri üzdü.3- İlk çocuğu 70 yaşında olan kadınKaderin oyunu mudur bilinmez Hindistanlı Rajo Devi Lohan evlendikten 43 yıl sonra 2008'de ve kendisi 70 yaşındayken ilk çocuğunu dünyay getirdi.4- 69 çocuk sahibi olan kadınGuinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en çok çocuğuna sahip kadını 18.yy'da yaşamış ve 27 hamilelikte 69 çocuk sahibi olmuş Feodor Vassilyev'in eşi olarak bilinen bir köylü kadın. Evet ismi yazmıyor kitapta da.5- Doğuran ilk erkekThomas Beatie isimli dostumuz cinsiyet değiştirmesine rağmen kısır olan sevgilisiyle çocuk sahibi olmak için böyle bir hormon tedavisi görmüş ve 34 yaşındayken hamile kalan ilk erkek olarak tarihe geçmiş.6- En yaşlı ikiz annesi70 yaşındaki Omkari Panwar eşinin oğlan sevdası nedeniyle o yaşta çeşitli tedavilerden geçerek erkek çocuk sahibi olmuş, hem de ikiz. Adamdaki de ne oğlan tutkusuysa tüm çiftliği bu tedavi için satmış. Yanlış anlaşılmasın iki kızı ve 5 torunu zaten varmış!7- 13 yılda 12 çocuk yapan kadınCarole Horlock, 42 yaşına geldiğinde 13 yılda tam 12 çocuk yapmış.8- Dünyanın en küçük annesiStacey Herald 71 cm boyuna ve doktorların uyarısına rağmen 3 kez anne olmuş.