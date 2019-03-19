Son Dakika Haberleri: Dünyanın en "ucuz" şehirleri belli oldu

Dünyanın en "ucuz" şehirleri belli oldu

1 saat önce

Venezuela'nın başkenti Caracas, Suriye'nin başkenti Şam ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent dünyanın en ucuz şehirleri olarak sıralandı.

Dünyanın en
Venezuela'nın başkenti Caracas, Suriye'nin başkenti Şam ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent dünyanın en ucuz şehirleri olarak sıralandı. En pahalılar listesinde ise ilk sırayı üç kent paylaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:15 

Suriye, Venezuela, Özbekistan, Ekonomi
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