Dünyanın en "ucuz" şehirleri belli oldu
1 saat önce
Venezuela'nın başkenti Caracas, Suriye'nin başkenti Şam ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent dünyanın en ucuz şehirleri olarak sıralandı.
Venezuela'nın başkenti Caracas, Suriye'nin başkenti Şam ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent dünyanın en ucuz şehirleri olarak sıralandı. En pahalılar listesinde ise ilk sırayı üç kent paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:15
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