Google 2022'de en çok aratılan kelimeleri açıkladı! İlk sıradaki kelimeye çok şaşıracaksınız - Son Dakika
Üye Girişi

Google 2022'de en çok aratılan kelimeleri açıkladı! İlk sıradaki kelimeye çok şaşıracaksınız

08.12.2022 11:52
Google 2022'de en çok aratılan kelimeleri açıkladı! İlk sıradaki kelimeye çok şaşıracaksınız

Dünyanın en ünlü arama motoru Google sunduğu hizmetle hayatımızı kolaylaştırıyor. Merak ettiğimiz her şeyi arattığımız Google rakipleri arasında en çok kullanılan arama motoru. Google, alt servisi olan Google Trends / Google Trendler aracılığıyla her yıl "Yılın Arama Trendleri" isminde bir kategorik listesini yayınlıyor. İşte 2022'de dünyada en çopk aranan kelimeler.

Genel kategori/ 2022 yılının çok aratılan kelimeleri

  • 1.Wordle
  • 2. India vs England
  • 3. Ukraine
  • 4. Queen Elizabeth
  • 5. Ind vs SA
  • 6. World Cup
  • 7. India vs West Indies
  • 8. iPhone 14
  • 9. Jeffrey Dahmer
  • 10. Indian Premier League

Haber kategorisi/ 2022 yılının en çok aratılan haberleri

  • 1. Ukraine
  • 2. Queen Elizabeth passing
  • 3. Election Results
  • 4. Powerball numbers
  • 5. Monkeypox

Ünlüler kategorisi/ 2022 yılının en çok aratılan insanları

  • 1. Johnny Depp
  • 2. Will Smith
  • 3. Amber Heard
  • 4. Vladimir Putin
  • 5. Chris Rock

Film kategorisi/ 2022 yılının en çok aratılan filmleri

  • 1. Thor: Love and Thunder
  • 2. Black Adam
  • 3. Top Gun: Maverick
  • 4. The Batman
  • 5. Encanto

Şarkı kategorisi – 2022 yılının en çok aratılan şarkıları

  • 1. Tak Ingin Usai – Keisya Levronka
  • 2. Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill
  • 3. Glimpse of Us – Joji
  • 4. Denny Caknan and Happy Asmara
  • 5.??????? – Official Hige Dandism

TV şovları kategorisi/ 2022 yılının en çok aratılan TV şovları

  • 1. Europhia
  • 2. House of the Dragon
  • 3. Moon Knight
  • 4. The Watcher
  • 5. Inverting Anna
YORUMLAR
500
Google, Türkiye'de en çok aratılanları açıkladı! Google, Türkiye'de en çok aratılanları açıkladı! Google Chrome'dan kritik Windows 7 uyarısı! Google Chrome'dan kritik Windows 7 uyarısı!

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google 2022'de en çok aratılan kelimeleri açıkladı! İlk sıradaki kelimeye çok şaşıracaksınız - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Disney Plus'tan büyük zam! Aylık abonelik 34,99 TL'den 64,99 TL'ye çıkartıldı
11:24 MHP'den "tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliği yasaklansın" teklifi
11:21 Apple ile gerginlik yaşayan Elon Musk, Twitter'ın aylık 8 dolar olan mavi tik ücretini, iPhone kullanıcıları için 11 dolar yapacak
11:14 Oyuncu Şevket Çoruh'un ekonomi isyanı sabah programına damga vurdu
11:05 Galatasaray'da taraftarı üzen sakatlık depremi! Yunus Akgün sahaya çıkamayacak
11:02 Yıllar onu teğet geçmiş! Kurtlar Vadisi'nde "Ştandart Kazım" karakterine hayat veren Kazım Çarman, son haliyle adından söz ettirdi
10:58 Yusuf Ziya Gümüşel'i makam odasında misafir eden AK Parti İlçe Başkanı İsmail Erdem de istismar olayına tepki gösterdi
10:56 Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Süper Lig hakkındaki sözleri futbolseverleri sinirlendirdi: Bilmediğin işlere bulaşma
10:52 Türk-İş'ten, "Asgari ücret 500 dolar olursa rekabetçiliğimizi kaybederiz" diyen TİM Başkanı Gültepe'ye sert tepki: Kendine işçi değil köle arıyor
10:47 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.071 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 12:02:57. #1.11#
SON DAKİKA: Google 2022'de en çok aratılan kelimeleri açıkladı! İlk sıradaki kelimeye çok şaşıracaksınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement