Google 2022'de en çok aratılan kelimeleri açıkladı! İlk sıradaki kelimeye çok şaşıracaksınız

Genel kategori/ 2022 yılının çok aratılan kelimeleri
- 1.Wordle
- 2. India vs England
- 3. Ukraine
- 4. Queen Elizabeth
- 5. Ind vs SA
- 6. World Cup
- 7. India vs West Indies
- 8. iPhone 14
- 9. Jeffrey Dahmer
- 10. Indian Premier League
Haber kategorisi/ 2022 yılının en çok aratılan haberleri
- 1. Ukraine
- 2. Queen Elizabeth passing
- 3. Election Results
- 4. Powerball numbers
- 5. Monkeypox
Ünlüler kategorisi/ 2022 yılının en çok aratılan insanları
- 1. Johnny Depp
- 2. Will Smith
- 3. Amber Heard
- 4. Vladimir Putin
- 5. Chris Rock
Film kategorisi/ 2022 yılının en çok aratılan filmleri
- 1. Thor: Love and Thunder
- 2. Black Adam
- 3. Top Gun: Maverick
- 4. The Batman
- 5. Encanto
Şarkı kategorisi – 2022 yılının en çok aratılan şarkıları
- 1. Tak Ingin Usai – Keisya Levronka
- 2. Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill
- 3. Glimpse of Us – Joji
- 4. Denny Caknan and Happy Asmara
- 5.??????? – Official Hige Dandism
TV şovları kategorisi/ 2022 yılının en çok aratılan TV şovları
- 1. Europhia
- 2. House of the Dragon
- 3. Moon Knight
- 4. The Watcher
- 5. Inverting Anna