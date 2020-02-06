Dünyanın en ünlü buz gösteri grubu Başkent'te - Son Dakika
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Dünyanın en ünlü buz gösteri grubu Başkent'te

6 saat önce

Dünyanın en ünlü buz gösteri gurubu Moscow Ice Circus, Başkent'te nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Dünyanın en ünlü buz gösteri grubu Başkent'te, System.String[]

Dünyanın en ünlü buz gösteri gurubu Moscow Ice Circus, Başkent'te nefes kesen bir gösteriye imza attı.5 gün boyunca her gün farklı bir gösteriyle vatandaşlarla buluşacak olan grup, performansıyla büyük beğeni topladı.


Ankara'da bulunan Nata Vega AVM, benzersiz bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Evgeny Moskalev liderliğindeki "Moscow Ice Circus" Buz Sirki, muhteşem gösterileriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.


Bünyesindeki ünlü modern koreograflar ve özel kostüm tasarımlarıyla dünyanın en sevilen gösterilerinden biri olmayı başaran "Moscow Ice Circus" Buz Sirki, 6 Şubat 10 Şubat arasında vatandaşlara adeta şölen havası yaşatacak.


Artistik patinaj ve bale figürleriyle birlikte düzenlenecek muhteşem buz şovu Nata Vega Avm'de her gün 15: 00 ve 16: 00 saatlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek. Öte yandan gösterilerin yanı sıra, buz pistinde sirk ekibiyle beraber çocuklar için buz pateni workshopları da düzenlenecek.


Nata Vega ALışveriş Merkezi Müdürü Serkan Subay, buz gösteri gurubunu ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ana hedefimiz farklı etkinlikleri alışveriş merkezimize getirmek. Her geldiklerinde vatandaşlara farklı deneyimler yaşatmak istiyoruz. Beş sürecek bu etkinlik, gerçekten büyük emekler veriliyor. Bütün ziyaretçilerimize bu süreçte gelip bu etkinliği görmelerini tavsiye ediyorum. Çok farklı deneyim olacak onlar için. Hafta içi olması, tatil sonrası yapılması bir riskti ama yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilerimiz için keyifli bir etkinlik oldu. Pazartesiye kadar aynı saatte etkinlik olacak" dedi.


Vatandaşlar ise televizyonda takip ettikleri gösteriyi canlı performansla izlemekten mutluluk duyduklarını belirtti. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
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