Dünyanın En Utanmaz Kadınları Bu Ülkede Yaşıyor #2 - Kadınlar Erkek Arıyor.
46 dakika önce
Dünyanın en güzel kadınlarının hangi ülkelerde yaşadığını merak ediyor musunuz? Muhtemelen bu konuda tahminleriniz vardır.
Dünyanın en güzel kadınlarının hangi ülkelerde yaşadığını merak ediyor musunuz? Muhtemelen bu konuda tahminleriniz vardır. Ama gelin tahminlerinizin de üstünde dünyanın en güzel kadınlarının yaşadığı 10 ülkeye birlikte bakalım.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:17 Kaynak: Youtube
Kadına Şiddeti Önlemek İçin Askerlere Eğitim Verilecek
Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında 4 Türk Hayatını Kaybetti
Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması
İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi