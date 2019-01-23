Dünyanın En Utanmaz Kadınları Bu Ülkede Yaşıyor #2 - Kadınlar Erkek Arıyor.

Dünyanın en güzel kadınlarının hangi ülkelerde yaşadığını merak ediyor musunuz? Muhtemelen bu konuda tahminleriniz vardır.

Dünyanın en güzel kadınlarının hangi ülkelerde yaşadığını merak ediyor musunuz? Muhtemelen bu konuda tahminleriniz vardır. Ama gelin tahminlerinizin de üstünde dünyanın en güzel kadınlarının yaşadığı 10 ülkeye birlikte bakalım.

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