Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Uzun 5 Treni Var Olduklarını Bilmiyordun ! İnanılmaz Tren

Dünyanın En Uzun 5 Treni Var Olduklarını Bilmiyordun ! İnanılmaz Tren

1 saat önce

İlk kez 1800'lü yılların başında İngiltere'de kullanılmaya başlanılan trenler yüzyıllardır hayatımızda ve gelişen teknolojiyle daha da gelişmekte.

İlk kez 1800'lü yılların başında İngiltere'de kullanılmaya başlanılan trenler yüzyıllardır hayatımızda ve gelişen teknolojiyle daha da gelişmekte. Ama biz bugün sizlere dünyanın en gelişmiş veya en teknolojik trenlerinden bahsetmeyeceğiz. Bugünkü konumuz dünyanın en uzun 5 treni. Haydi vakit geçmeden bu uzun trenlere bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:19 Kaynak: Youtube

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