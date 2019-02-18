Dünyanın En Uzun 5 Treni Var Olduklarını Bilmiyordun ! İnanılmaz Tren
1 saat önce
İlk kez 1800'lü yılların başında İngiltere'de kullanılmaya başlanılan trenler yüzyıllardır hayatımızda ve gelişen teknolojiyle daha da gelişmekte.
İlk kez 1800'lü yılların başında İngiltere
'de kullanılmaya başlanılan trenler yüzyıllardır hayatımızda ve gelişen teknolojiyle daha da gelişmekte. Ama biz bugün sizlere dünyanın en gelişmiş veya en teknolojik trenlerinden bahsetmeyeceğiz. Bugünkü konumuz dünyanın en uzun 5 treni. Haydi vakit geçmeden bu uzun trenlere bakalım.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:19 Kaynak: Youtube
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