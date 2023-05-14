Dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen, Mardin'de oy kullandı - Son Dakika
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Dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen, Mardin'de oy kullandı

14.05.2023 12:31

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve dünyanın en uzun boylu adamı unvanına sahip Sultan Kösen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Alibey mahallesinde oy kullandı. Kösen, yürüme zorluğu çektiği için traktör römorkuna binerek oy kullanacağı Alibey Köyü İlkokulu'na geldi ve 1010 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra temennisinde bulundu.

Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Sultan Kösen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey mahallesinde oy kullandı.

Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev adam Kösen, yürüme zorluğu çektiği için talebi üzerine getirilen traktör römorkuna binerek oy kullanacağı Alibey Köyü İlkokulunun önüne geldi.

2 metre 51 santimetre uzunluğundaki Kösen, 1010 no'lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti.

Kösen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra "Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah" temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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Milletvekili, Sultan Kösen, Mardin, Güncel, Son Dakika

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