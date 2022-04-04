Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı - Son Dakika
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Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı

04.04.2022 18:43

Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı Karabüklü Rumeysa, dünyanın en uzun eli, parmağı ve sırtı rekorlarına da sahip olduKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve dünyanın en uzun kadını olarak bilinen Rumeysa Gelgi, el, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5...

Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı

Karabüklü Rumeysa, dünyanın en uzun eli, parmağı ve sırtı rekorlarına da sahip oldu

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve dünyanın en uzun kadını olarak bilinen Rumeysa Gelgi, el, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5 kez Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer almaya hak kazandı.

Weaver Sendromu rahatsızlığı nedeniyle çocukluğundan itibaren boyu uzayan Rumeysa Gelgi geçtiğimiz yıl Ekim ayında 'Dünyanın en uzun boylu' kadını olarak ikinci kez Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmişti. Gelgi, bu yılda dünyanın en uzun el, parmak ve sırtı kendisinde olduğunu belirterek Guinnes'e başvuru yaptı. Yetkililerin yaptığı ölçümde Gelgi'nin sağ eli 24.93 santimetre, sağ orta parmağı 11.2 santimetre, sırtı 59.90 santimetre olarak belirlendi. Bu rakamlarla birlikte Gelgi, toplamda 5 kez Guinnes Rekorlar Kitabında yer almış oldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rumeysa Gelgi, bir ay kadar önce dünyanın en büyük ellerine, parmaklarına ve sırtına sahip kadını unvanını elde ettiğini söyledi.

Başvuru yapma süreci hakkında bilgi veren Gelgi, "Aslında dürüst olmam gerekirse bu rekorlar için başvuru yapmak geçtiğimiz yıl dünyanın en uzun boylu kadını elde ettiğim zamanlardan beri aklımdaydı. Bu yılbaşında da bu 3'ü için başvuru yaptım. Ölçüm süreci gerçekleştirdik ve yeni rekorlarım onaylandı" dedi.

"Ciddi fiziksel rahatsızlıklarla dünyaya geldim ve mümkün olduğu kadar tanınmasını ve kutlanmasını istedim" diyen Gelgi, şunları söyledi: "Umuyorum bu yaptığım görünür farklılıklara sahip her birey için kendilerini olduğu gibi kabul etmeleri yönünde bir ilham kaynağı olur. Aslında kendilerini olduğu gibi kabul ettiklerinde dünyanın da onları kabul ettiklerini ve bu sıradışı özellikleriyle onları ödüllendirdiğini göstermiş oluyorum. Motivasyon tamamen buydu."

Gelgi, toplamda 5 kez rekorlar kitabına girmiş olmanın kendisi için onur ve gurur olduğunu belirtti.

Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı
Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı
Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı

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Safranbolu, Karabük, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en uzun boylu kadını yeni rekorlara imza attı - Son Dakika


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