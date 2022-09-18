Video: Mega Altyapı Projesi Büyük Körfez Bölgesi'nde Ticareti Kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Video: Mega Altyapı Projesi Büyük Körfez Bölgesi'nde Ticareti Kolaylaştırıyor

18.09.2022 20:25
Video: Mega Altyapı Projesi Büyük Körfez Bölgesi'nde Ticareti Kolaylaştırıyor

Dünyanın en uzun deniz geçiş köprüsü olan Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, Ekim 2018'de trafiğe açıldı.

Dünyanın en uzun deniz geçiş köprüsü olan Hong Kong-Zhuhai- Makao Köprüsü, Ekim 2018'de trafiğe açıldı.

55 kilometrelik köprü Çin'de bir mühendislik harikası olarak görülüyor.

Yıllar geçtikçe, köprü, sadece seyahat etmeyi kolaylaştırmakla kalmadı, hızlı gümrükleme ile bölgedeki ticaret ve kalkınmayı da kolaylaştırdı.

WENG XIPENG, Zhuhai Haimiao Su Ürünleri İthalat ve İhracat Ltd. Şti.

"Su ürünleri ile ilgili en önemli şey taze olmalarıdır. Bu nedenle bizi en çok gümrükte geçen süre endişelendiriyor. Köprünün trafiğe açılmasından bu yana geçen yıllarda gümrük işlemlerinin giderek daha verimli hale geldiğini hissediyorum. Artık su ürünlerimiz yükleme sırasında önceden bildirilebiliyor. Tüm gümrük işlemi sadece birkaç dakika sürüyor."

GUO YANHAI, Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü Gümrükleri

"Gümrükleme reformunu aktif olarak teşvik ediyoruz. Şu anda, gümrükleme hizmeti kullanan şirketlerin yüzde 99'undan fazlası ürünlerini önceden beyan ediyor. Ayrıca, Hong Kong ve Makao için tarım ürünleri, salgına karşı kullanılan malzemeler ve gıda gibi kısa gümrükleme süresi gerektiren ürünler için de 'yeşil kanallar' açtık. Limanımızda gümrük işlemlerinde 'sıfır gecikme' sağlamayı hedefliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Guangzhou kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Makao, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Mega Altyapı Projesi Büyük Körfez Bölgesi'nde Ticareti Kolaylaştırıyor - Son Dakika

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