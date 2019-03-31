Son Dakika Haberleri: Dünyanın "En Uzun Genç Kızı" Oyunu Kullandı

Dünyanın "En Uzun Genç Kızı" Oyunu Kullandı

13 dakika önce

Karabük'te yaşayan ve 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Dünyanın
Karabük'te yaşayan ve 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Ailesiyle Safranbolu ilçesindeki Emek Mahallesi'nde bulunan Altın Safran İlkokulu'na gelen Gelgi, oy verme işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dördüncü kez oy kullandığını söyledi.

Yeni seçilecek başkandan talepleri olduğunu belirten Gelgi, "Yeni seçilecek belediye başkanımızın özelikle engelliler için, benim gibi fiziksel kısıtlılığı bulunan insanlar için daha fazla faaliyet alanı oluşturmasını ve bu konuya yönelik çalışmalar yapmasını istiyorum." diye konuştu.

Oy kullanmasının büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Gelgi, "Ben sürekli evden çıkan biriyim. O uygulamayı (seyyar sandık) herhalde evden çıkma imkanı bulunmayan daha ağır engeli olan vatandaşlarımız kullanıyordur diye düşünüyorum. 4 yıldır buraya gelmekten mutluyum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:40 Kaynak: AA

Emek Mahallesi, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı İbrahim Tatlıses Oyunu İzmir'de Kullandı Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 15:53:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyanın "En Uzun Genç Kızı" Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]