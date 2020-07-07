Dünyanın en uzun hayatta kalan yapışık ikizleri 68 yaşında öldü - Son Dakika

Dünyanın en uzun hayatta kalan yapışık ikizleri 68 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri Ronnie ve Donnie Galyon, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri Ronnie ve Donnie Galyon, 68 yaşında hayatını kaybetti.

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Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olan Ronnie ve Donnie Gaylon, 68 yaşında ABD'nin Ohio eyaletinin Dayton şehrinde hayatlarını kaybetti. Yapışık ikizler Donnie ve Ronnie Galyon, ABD'nin Ohio eyaletinde 28 Ekim 1951'de 11.5 kilo ağırlığında sağlıklı olarak dünyaya geldi. Doktorlar yapışık ikizleri güvenli bir şekilde ayırmanın bir yolunu bulmaya çalışırken, hayatlarının ilk iki yılını hastanede geçirdiler. Yapışık ikizlerin ameliyattan sağ çıkacağına dair bir garantinin olmadığı söylendiğinde, aile çocuklarının ameliyat olmalarına izin vermedi. 68 yıl boyunca yüz yüze yaşayan yapışık ikizlerin her biri ayrı kalp ve midelerle doğdu. Kendi kol ve bacakları ile hareket ederek yaşamlarını sürdürdü. Donnie ve Ronnie Galyon, 2014 yılında 63 yaşına geldiklerinde dünyanın en uzun yaşayan yapışık ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi. 68 yaşında ölen yapışık ikizler hayatlarının son on yılını çeşitli sağlık sorunlarından dolayı yatak da geçirdikleri belirtildi. Yapışık ikizler, doğduklarında annesi onları reddederek bırakıp gittiği, babaları ve üvey anneleri tarafından hayatta kalmaları sağlanan ikiz kardeşlerin, hastane faturalarını ödemek ve dokuz kardeşlerine destek olmak için üç yaşından itibaren 37 yıl boyunca sirk gösterilerinde çalıştıktan sonra 1991 yılında emekli oldukları ifade edildi.

Dünya rekoru Chang ve Eng Bunker adlı ikiz kardeşlerindi

1811'de Tayland'da doğan Chang ve Eng Bunker, en uzun yaşayan yapışık ikizler olarak dünyada rekor kırmışlardı. Daha sonrada ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine yerleşerek kız kardeşler ile evlenen ve 62 yaşında ölen yapışık ikizler ölmeden önce 21 çocuk babası olmuşlardı.

(Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en uzun hayatta kalan yapışık ikizleri 68 yaşında öldü - Son Dakika
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