Dünyanın en uzun ikinci mağarasındaki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyanın en uzun ikinci mağarasındaki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı - Son Dakika

Dünyanın en uzun ikinci mağarasındaki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

6 saat önce

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nın girişinde yapımına başlanılan ve kış şartları nedeniyle bitirilemeyen 2 katlı yapı tepkilere yol açıyor.

Dünyanın en uzun ikinci mağarasındaki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı, System.String[]

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nın girişinde yapımına başlanılan ve kış şartları nedeniyle bitirilemeyen 2 katlı yapı tepkilere yol açıyor.


Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çal Mahallesi'nde denizden bin 50 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası'nın girişine yapılan iki katlı binanın bitirilememesine tepkiler geliyor. Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nda geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan 2 katlı yapı kış şartları nedeniyle bitirilemedi. Otopark sıkıntısının da yaşandığı bölge şantiye sahasına dönerken, her yıl yerli ve yabancı turist sayısının arttığı Çal Mağarası'ndaki 2 katlı yapı tamamlandığında bilet satış noktası ve kafeterya olarak hizmet verecek. 2 katlı beton yapı olarak inşa edilen ve tamamlandığında yöresel mimariye uygun giyindirilerek hizmet vermesi planlanan yapının turizm sezonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.


2019 yılında 140 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Çal Mağarası'na en çok Körfez ülkelerinden gelen turistler ilgi gösteriyor. Kış aylarında bile ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olan mağara, astım ve nefes darlığı çeken hastalara iyi gelmesi ile biliniyor.


Mağara şekline iki aşamada ulaştı


Çal Mağarası, 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak 2003 yılında halkın ziyaretine açıldı. Kireçtaşları içindeki çatlak-fay sistemlerine bağlı olarak geliştiği belirtilen mağara, bugünkü şekline iki aşamada ulaştı. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santime kadar yükseliyor. Yaz aylarında bu seviye 25-30 santime kadar düşüyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Çal Mağarası, özellikle temmuz-ağustos aylarında yoğun ilgi görüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş platformu, aydınlatma, alarm sistemi, kamera sistemi çalışmalarını tamamlandığı mağaraya gelenlerin yüzde 80'ini Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturuyor. - TRABZON

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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