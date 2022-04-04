DÜNYANIN EN UZUN KADINI' RUMEYSA'DAN 3 REKOR DAHA - Son Dakika
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DÜNYANIN EN UZUN KADINI' RUMEYSA'DAN 3 REKOR DAHA

04.04.2022 09:51

DÜNYANIN en uzun kadını olan Rumeysa Gelgi, 3 unvanla daha ismini Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

DÜNYANIN en uzun kadını olan Rumeysa Gelgi, 3 unvanla daha ismini Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Dünyanın en büyük eline, en uzun parmaklarına ve sırtına sahip kadını olduğu tescillenen Gelgi, Umuyorum ki; bu yaptığım görünür farklılıklara sahip her birey için bir ilham kaynağı olur. Kendilerini oldukları gibi kabul etme yönünde dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 'Weaver Sendromu' nedeniyle hızla uzayan ve 2014'te 2 metre 13,5 santimetre boyu ile 'dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı' unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, 2021'de yine rekor kırdı. Gelgi, bu kez yaş limiti artırarak 2 metre 15 santimetre boyu ile 'dünyanın en uzun boylu kadını' unvanına sahip oldu.

2 farklı rekor sahibi Gelgi, 3 unvan ile daha Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Gelgi, 24,93 santimetre ile 'dünyanın en büyük eline sahip kadını', 11,2 santimetre ile 'dünyanın en uzun parmaklarına sahip kadını' ve 59,90 santimetre ile 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadını' unvanlarını aldı.

'YENİ REKORLARIM ONAYLANDI'

Yeni rekorların onaylandığını belirten Rumeysa Gelgi, Bir ay kadar önce 'dünyanın en uzun eline sahip kadın', 'dünyanın en uzun parmaklarına sahip kadın' ve 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadın' unvanlarını elde ettim. Bu rekorlar için başvuru yapmak, geçtiğimiz yıl 'dünyanın en uzun boylu kadını' unvanını elde ettiğim zamanlardan beri aklımdaydı. Bu yıl tekrar, bu 3 unvan için başvuru yaptım. Bir ölçüm süreci gerçekleştirdik ve yeni rekorlarım onaylandı dedi.

'FARKLILIKLARIN KUTLANMASINI İSTEDİM'

İlham kaynağı olmak istediğini belirten Gelgi, Ciddi fiziksel farklılıklar ile dünyaya geldim. Bu farklılıkların mümkün olduğu kadarının da tanınmasını ve kutlanmasını istedim. Umuyorum ki; bu yaptığım görünür farklılıklara sahip her birey için bir ilham kaynağı olur. Kendilerini oldukları gibi kabul etme yönünde. Kendilerini oldukları gibi kabul ettiklerinde dünyanın da onu kabul ettiğini, bu şekilde göstermiş oluyorum. Motivasyonum tamamıyla buydu diye konuştu. (DHA)

DÜNYANIN EN UZUN KADINI' RUMEYSA'DAN 3 REKOR DAHA
DÜNYANIN EN UZUN KADINI' RUMEYSA'DAN 3 REKOR DAHA
DÜNYANIN EN UZUN KADINI' RUMEYSA'DAN 3 REKOR DAHA

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Guinness Rekorlar Kitabı, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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