Dünyanın En Uzun Pastası İzmir'de Yapıldı
25 dakika önce
İzmir'de 1500 pasta ustası 2 bin 842 metre uzunluğunda bir pasta yaparak tarihe geçti.
İzmir'de 1500 pasta ustası 2 bin 842 metre uzunluğunda bir pasta yaparak tarihe geçti. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'na göre bu, dünyanın en uzun dilimli pastası
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02
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