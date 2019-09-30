Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Uzun Pastası İzmir'de Yapıldı
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Dünyanın En Uzun Pastası İzmir'de Yapıldı

25 dakika önce

İzmir'de 1500 pasta ustası 2 bin 842 metre uzunluğunda bir pasta yaparak tarihe geçti.

İzmir'de 1500 pasta ustası 2 bin 842 metre uzunluğunda bir pasta yaparak tarihe geçti. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'na göre bu, dünyanın en uzun dilimli pastası

Dünyanın En Uzun Pastası İzmir'de Yapıldı

Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:02 
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