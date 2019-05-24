Dünyanın en uzun seçimini Modi kazandı
8 saat önce
Hindistan Başbakanı Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 543 sandalyeden 303'ünü kazanarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:28
Başbakanı Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 543 sandalyeden 303'ünü kazanarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı.
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