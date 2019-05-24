Son Dakika Haberleri: Dünyanın en uzun seçimini Modi kazandı

Dünyanın en uzun seçimini Modi kazandı

8 saat önce

Hindistan Başbakanı Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 543 sandalyeden 303'ünü kazanarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

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Hindistan Başbakanı Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 543 sandalyeden 303'ünü kazanarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:28 
Hindistan, Ekonomi
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