Dünyanın en uzun süreli oyunu İstanbul'da sahneleniyor

Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen 'Şen Makas' tiyatro oyunu, 24 Ekim Perşembe saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

Boston'da 1979 yılından bu yana aralıksız sahnelenen, dünyanın en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen 'Şen Makas' İstanbul'da tiyatro severlerin karşısına çıkıyor.

Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde Nedim Saban imzasıyla yepyeni bir yorumla sahnelenecek Şen Makas'ın oyuncu kadrosunda Melek Baykal, Veysel Diker, Tuğçe Kıltaş, Cem Güler, Özgür Yetkinoğlu ve Jess Molho gibi usta isimler yer alıyor.

Özgür Yetkinoğlu'nun uyarladığı oyunda, seyirciler bir kuaför salonundaki olayın tüm ayrıntılarına tanıklık ediyor, ayrıca oyuna da katılıyor. Kuaför salonuna sızan katil, oyunculara soru sorarak belirleniyor. Seyircinin oy oranına göre oyunun sonu değişiyor. Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen interaktif komedi, seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

Şen Makas, 24 Ekim Perşembe saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.