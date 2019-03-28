Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Uzun Tuz Mağarası' İsrail'de Keşfedildi
BBC

Dünyanın En Uzun Tuz Mağarası' İsrail'de Keşfedildi

48 dakika önce

İsrailli araştırmacılar, "dünyanın en uzun tuz mağarasını" keşfettiklerini açıkladı.

Dünyanın En Uzun Tuz Mağarası' İsrail'de Keşfedildi, System.String[]
İsrailli araştırmacılar, "dünyanın en uzun tuz mağarasını" keşfettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, çöldeki mağaranın, Tevrat'a göre Lut'un eşinin bir tuz sütununa dönüştüğü yerin yakınında olduğunu söylüyor.

Ölüdeniz'e bakan Malha Mağarası'nın içinde bulunan 10 kilometre uzunluğundaki pasajlar ve odalardan oluşan mağara iki yıldan uzun sürede haritalandı.

Araştırmacılar, yağmurların Malham Mağarasını daha da uzatmasının beklendiğini belirtti.

Bu durum, yağmur suyunun yüzeydeki yarıklardan sızarak, tuzu çözündürmesi ve Olüdeniz'e kadar akan kesimde yarı-ufuksal kanallar açmasıyla oluyor.

İsrail'in en büyük dağı Sodom Dağı boyunca uzanan Malham Mağarası'nın bir kısmı, 1980'li yıllarda haritalanmıştı.

İki yıl öne İsrail Mağara Kaşifleri Kulübü'nden Yoav Negev, haritalama işlemini tamamlamaya karar verdi ve bir ekip kurdu.




Araştırmacılar, Malham'ın dünyanın en uzun tuz mağazası unvanını 13 yıldır elinde bulunduran İran'ın Keşm Adası'ndaki 6,85 kilometre uzunluğundaki Üç Çıplaklar Mağarası'ndan devraldığını söylüyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:54 

Tevrat, Ölüdeniz, İsrail, Dünya
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