Son Dakika Haberleri: Dünyanın en varlıklı ülkeleri açıklandı; Türkiye 47. sırada
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Dünyanın en varlıklı ülkeleri açıklandı; Türkiye 47. sırada

2 saat önce

Allianz'ın Küresel Varlık Raporu'na göre dünyanın en varlıklı ülkesi İsviçre'den tahtını geri alan ABD olurken Türkiye 53 ülke içinde 47. sırada yer aldı. Kişi başına düşen net finansal varlıkta dünya ortalaması 23 bin Euro'nun üzerinde olurken Türkiye 2 bin Euro'nun altında kaldı.

Dünyanın en varlıklı ülkeleri açıklandı; Türkiye 47. sırada, System.String[]

Dünyanın en varlıklı insanları hangi ülkeden? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşları bu unvanı İsviçre'nin elinden almayı başardı. Böylece dünyanın en varlıklı milleti Amerikalılar oldu.


Alman sigorta firması Allianz'ın hazırladığı Küresel Varlık Raporu'na göre ABD'de yaşayan bir kişinin ortalama net finansal varlığı 184 bin 411 euro olurken İsviçre 173 bin 838 euroda kaldı. 53 ülkenin yer aldığı raporda Türkiye ise 1953 euro ile 47. sırada yer aldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:00 
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