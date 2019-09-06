Son Dakika Haberleri: Dünyanın en verimli ırkları Türkiye'de görücüye çıkıyor
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Dünyanın en verimli ırkları Türkiye'de görücüye çıkıyor

1 saat önce

Dünyanın en iyi küçükbaş koyun ırkları arasında gösterilen "Suffolk" ve "İle de France" koyunları Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye çobanları küçükbaş hayvan fuarında yerini alacak.

Dünyanın en verimli ırkları Türkiye'de görücüye çıkıyor, System.String[]

Dünyanın en iyi küçükbaş koyun ırkları arasında gösterilen "Suffolk" ve "İle de France" koyunları Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye çobanları küçükbaş hayvan fuarında yerini alacak.


Küçükbaş hayvan üreticisi Berkay Yıldız tarafından Türkiye'ye getirilen koyunların kuzularından almak için 6 ay öncesinden sıraya girmeniz gerekiyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Berkay Yıldız, "Pedigri kayıtlarına göre damızlık koyun ve koç vasıflarını taşıyan saf ırk hayvanları aylar süren çalışmalar sonunda özel ekibimizle seçerek yurt dışından ülkemize getirdik. İlk etapta ile de France koyun ve koçları 3 yıl önce Türkiye'ye getirdik. Getirdiğimiz koyunların kalitesini herkes gördü. Bugün Türkiye'nin 81 iline kuzu sattık. Satmaya da devam ediyoruz. Doğmayan kuzularımız 6 öncesinden satılıyor. Müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda Suffolk koyun ve koçlardan oluşan özel bir sürüyü de çiftliğimize kazandırdık" diye konuştu.


Yıldız, "Herkes gelip koyunlarımızı çiftliğimizde görmek istiyor. Gerek sağlık gerekse zaman açısından bu taleplere olumlu cevap veremediğimiz için 5-8 Eylül tarihleri arasında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvan fuarında yerimizi alacağız. Küçükbaş hayvan üreticileri hayvanlarımızı bu fuarda görüp detaylı bilgi alabilirler" dedi.


Hayvan üreticilerin doğmayan kuzulardan almak için 6 öncesinden sıraya girdiği ile de France ve Suffolk damızlık 4 aylık kuzular 2 bin 500 liradan alıcı buluyor. - BURSA

Yenişehir, Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
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