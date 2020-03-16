Son Dakika › Magazin › 'Dünyanın en yakışıklı mahkumu' Alaçatı'da işletme açıyor - Son Dakika Magazin
"Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Alaçatı'da işletme açıyor
7 saat önce
ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, Alaçatı'da tekstil işletmesi açıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen ve cezaevinden çıktıktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, Alaçatı'da tekstil işletmesi açıyor.
Jeremy Meeks, ABD'de sabıka fotoğrafının sosyal medyaya düşmesinin ardından 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenmişti. Modellik yapan Meeks'in ünlü tatil merkezi Alaçatı'da bir işletme açacağı öğrenildi. Alaçatı'nın butik AVM'si Club Baba Köyiçinde yer kiralayan Jeremy Meeks'in kiraladığı iş yerinin açılış hazırlıklarının sürdüğü, açılışa kendisinin gelmesinin beklendiği öğrenildi. - İZMİR
Son Dakika Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu Korona virüsünün ABD donanmasına sıçradığı iddiası Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum