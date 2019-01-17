Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Yaratıcı İnşaat İşçileri - Kimse Onlarla Çalışamaz #3

Dünyanın En Yaratıcı İnşaat İşçileri - Kimse Onlarla Çalışamaz #3

1 saat önce

Bugün sizlere dünyanın en yaratıcı ve en yetenekli işçilerinden bahsedeceğiz.

Bugün sizlere dünyanın en yaratıcı ve en yetenekli işçilerinden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:42 Kaynak: Youtube

İşçi, Genel
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