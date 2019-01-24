Dünyanın En Yaratıcı ve Yenilikçi İnsanları - Kimse Onlardan Daha Yaratıcı Olamaz
1 saat önce
Bugün sizlere dünyanın en yenilikçi ve yaratıcı insanlarından bahsedeceğiz.
Bugün sizlere dünyanın en yenilikçi ve yaratıcı insanlarından bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:48 Kaynak: Youtube
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