Üye Girişi
Dünyanın en yaşanılabilir ilk üç şehri: Londra, New York ve Tokyo - Son Dakika

Dünyanın en yaşanılabilir ilk üç şehri: Londra, New York ve Tokyo

24.11.2021 13:17
Dünyanın en yaşanılabilir ilk üç şehri: Londra, New York ve Tokyo

Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI) 2021 yılı listesinde ilk 3 sırada yer alan Londra, New York ve Tokyo dünyanın en yaşanılabilir şehirleri seçildi.

Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI) 2021 yılı listesinde ilk 3 sırada yer alan Londra, New York ve Tokyo dünyanın en yaşanılabilir şehirleri seçildi.

Japonya merkezli Mori Vakfı'na bağlı Kentsel Stratejiler Enstitüsü tarafından hazırlanan Global Power City Index'in (Küresel Güç Şehir Endeksi) 2021 raporu belli oldu. Dünya metropollerini ekonomi, ar-ge, kültürel etkileşim, yaşanabilirlik, çevre ve erişilebilirlik gibi 6 temel alanda 70 göstergeyi inceleyerek mercek altına alan listede Londra birinciliği elde ederken, onu New York ve Tokyo takip etti. Bu yıl Covid-19 pandemisi süresince sunulan esnek çalışma koşullarının da hesaba katıldığı listede Paris dördüncü sırayı alırken, Singapur ise beşinciliği elde etti. En yaşanılabilir ilk 5 şehir geçen seneki listeye göre değişmeden kalırken, toplam 48 kentin değerlendirildiği listede İstanbul 34. oldu.

2008'DEN BU YANA YAPILIYOR

Dünya çapındaki büyük şehirlerin rekabet gücünü kapsamlı bir şekilde ölçmek için ilk olarak 2008'de hazırlanan GPCI değerlendirme sürecinde farklı alanlardan uzman ve akademisyenler yer alıyor. Her yıl güncellenen liste dünyanın en yaşanılabilir kentlerini belirliyor.

(Burak Ersoy/ İHA)

Dünyanın en yaşanılabilir ilk üç şehri: Londra, New York ve Tokyo
Dünyanın en yaşanılabilir ilk üç şehri: Londra, New York ve Tokyo

New York, Japonya, Londra, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en yaşanılabilir ilk üç şehri: Londra, New York ve Tokyo - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası 14:12 Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Kazada arabadan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi 14:10 Kazada arabadan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum 12:53 Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum
Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi 12:30 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 12:27 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu 11:39 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu 11:28 Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu

Son Dakika Haberleri
14:12 Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti!
14:12 Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir
14:10 Kazada arabadan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi
13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu
13:55 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı
13:55 "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı
13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
13:47 Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!
13:45 Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı!
13:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti! Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti!         
14:13
Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir         
14:12
Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış         
13:52
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 14:25:58. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyanın en yaşanılabilir ilk üç şehri: Londra, New York ve Tokyo - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement