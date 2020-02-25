Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika Dünya

Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu

20 dakika önce

Başkent Tokyo’nun kuzeyindeki Niigata kasabasında, 5 Mart 1907 tarihinde doğan Chitetsu Watanabe, Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre yaşayan en yaşlı erkek unvanını elinde tutuyordu.

Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu, System.String[]

Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında yaşama gözlerini yumdu.


Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Niigata kasabasında, 5 Mart 1907 tarihinde doğan Japon, Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre yaşayan en yaşlı erkek unvanını elinde tutuyordu.

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Tokyo, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:57 
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