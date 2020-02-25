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Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu
20 dakika önce
Başkent Tokyo’nun kuzeyindeki Niigata kasabasında, 5 Mart 1907 tarihinde doğan Chitetsu Watanabe, Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre yaşayan en yaşlı erkek unvanını elinde tutuyordu.
Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Niigata kasabasında, 5 Mart 1907 tarihinde doğan Japon, Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre yaşayan en yaşlı erkek unvanını elinde tutuyordu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:57
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