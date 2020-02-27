Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika Dünya

Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu

22 dakika önce

Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Niigata kasabasında, 5 Mart 1907 tarihinde doğan Chitetsu Watanabe, Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre yaşayan en yaşlı erkek unvanını elinde tutuyordu.

Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Niigata kasabasında, 5 Mart 1907 tarihinde doğan Chitetsu Watanabe, Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre yaşayan en yaşlı erkek unvanını elinde tutuyordu.View on euronews

Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu

Tokyo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
07:27 Küvet pozunu paylaşan oyuncu Gizem Karaca'ya iltifat yağdı
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 08:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]