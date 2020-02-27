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Dünyanın en yaşlı adamı Japon Chitetsu Watanabe, 112 yaşında hayata gözlerini yumdu
22 dakika önce
Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Niigata kasabasında, 5 Mart 1907 tarihinde doğan Chitetsu Watanabe, Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre yaşayan en yaşlı erkek unvanını elinde tutuyordu.
Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Niigata kasabasında, 5 Mart 1907 tarihinde doğan Chitetsu Watanabe, Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre yaşayan en yaşlı erkek unvanını elinde tutuyordu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:57
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