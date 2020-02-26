Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti

7 saat önce

Kısa süre önce Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek dünyanın en yaşlı erkeği unvanını kazanan 112 yaşındaki Japon Chitetsu Watanabe hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Kısa süre önce Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek dünyanın en yaşlı erkeği unvanını kazanan 112 yaşındaki Japon Chitetsu Watanabe hayatını kaybetti.


Yaklaşık 2 hafta önce Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek dünyanın en yaşlı erkeği unvanını kazanan 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe'nin Japonya'da hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel basın, Watanabe'nin yaşamını sürdürdüğü Niigata eyaletinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.


Rekoru henüz devralmıştı


5 Mart 1907 doğumlu Chitetsu Watanabe, Japonya'nın Hokkaido bölgesinden Masazo Nonaka'nun Ocak 2019'da 113 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın en yaşlı erkeği unvanını almıştı. Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin, Chitetsu Watanabe için kaldığı huzurevinde sertifika töreni düzenlendiği bildirilmişti. Watanabe, uzun yaşamanın sırrının ise "gülümsemek" olduğunu söylemişti.


Çiftçi ailenin çocuğu


Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenilen Watanabe'nin 20 yaşında gittiği Tayvan'da 18 sene yaşadıktan sonra, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Japonya'ya geri döndüğü biliniyordu. Watanabe'nin 5 çocuğu bulunuyordu.


Diğer rekor da Japonya'da


Mart 2019'da, 116 yaşındaki Japon kadın Kane Tanaka'ya Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı kişisi unvanı verilmişti. Geçen ay 117. yaşını kutlayan Tanaka, "dünyanın en yaşlı kişisi" kabul ediliyor. - TOKYO

Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
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