Dünyanın En Yaşlı Erkeği Masazo Nonaka 113 Yaşında Hayata Veda Etti

Dünyanın en yaşlı erkeği Masazo Nonaka 113 yaşında hayata gözlerini yumdu. Japonya'nın Hokkaido adasında yaşayan Nonako'nun uykusunda yaşama veda ettiği açıklandı.

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