Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Yaşlı Erkeği Masazo Nonaka 113 Yaşında Hayata Veda Etti

Dünyanın En Yaşlı Erkeği Masazo Nonaka 113 Yaşında Hayata Veda Etti

1 saat önce

Dünyanın en yaşlı erkeği Masazo Nonaka 113 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Dünyanın en yaşlı erkeği Masazo Nonaka 113 yaşında hayata gözlerini yumdu. Japonya'nın Hokkaido adasında yaşayan Nonako'nun uykusunda yaşama veda ettiği açıklandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:52 

Japonya, Dünya
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