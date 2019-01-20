Dünyanın En Yaşlı Erkeği Masazo Nonaka 113 Yaşında Hayata Veda Etti
1 saat önce
Dünyanın en yaşlı erkeği Masazo Nonaka 113 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Dünyanın en yaşlı erkeği Masazo Nonaka 113 yaşında hayata gözlerini yumdu. Japonya'nın Hokkaido adasında yaşayan Nonako'nun uykusunda yaşama veda ettiği açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:52
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