Açıklamada, sağlık durumu üç haftadır kötüye giden, katı yemek yiyemeyen pandanın daha fazla acı çekmesini önlemek için sabah saatlerinde veterinerler tarafından ilaçla uyutulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü - Son Dakika

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