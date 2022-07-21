Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü - Son Dakika
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Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü

21.07.2022 10:00
Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü

Dünyanın gözetim altındaki en yaşlı erkek pandası, 23 yıldır tutulduğu Hong Kong'daki eğlence parkının hayvanat bahçesinde öldü.

Dünyanın gözetim altındaki en yaşlı erkek pandası, 23 yıldır tutulduğu Hong Kong'daki eğlence parkının hayvanat bahçesinde öldü.

Park yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "An An" adındaki 35 yaşındaki erkek pandanın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, sağlık durumu üç haftadır kötüye giden, katı yemek yiyemeyen pandanın daha fazla acı çekmesini önlemek için sabah saatlerinde veterinerler tarafından ilaçla uyutulduğu belirtildi.

Pandanın, türde ileri yaşta yaygın görülen yüksek kolesterolden muzdarip olduğu kaydedildi.

An An, 1999'da 12 yaşındayken, dişi panda Jia Jia ile Çin tarafından Hong Kong Özel İdari Bölgesi hediye edilmişti.

2016'da 38 yaşında ölen Jia Jia, dünyanın gözetim altında en fazla yaşayan dişi pandası olmuştu.

Pekin yönetimi, Hong Kong'un Çin'e devrinin 10. yılının kutlandığı 2007'de Ying Ying ve Le Le adlarındaki başka bir çift pandayı bölgeye hediye etmişti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü - Son Dakika

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