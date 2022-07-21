Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü

21.07.2022 10:58
Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek pandası An An, Hong Kong'daki hayvanat bahçesinde 35 yaşında öldü.

Dünyanın en yaşlı erkek pandası An An, Hong Kong'daki hayvanat bahçesinde 35 yaşında öldü.

Hong Kong'da 1999 yılından bu yana Ocean Park'ta bulunan dünyanın en yaşlı erkek pandası An An, son haftalarda yiyecek alımını bıraktıktan sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine ötenazi yapılması sonucu öldü. Ocean Park ve hükümet yetkilileri, Çin Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'ne danıştıktan sonra daha fazla acı çekmesinin önlenmesi için bu yola başvurulduğunu belirtti. Ocean Park Müdürü Paulo Pong yaptığı açıklamada, "An An bize çok sayıda samimi ve güzel anılar yaşattı. Zekası ve oyunculuğu çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

Katı gıdaları yemeyi bırakan An An, son 3 hafta sağlığı kötüleştiği için parktaki ziyaretçilerden uzak tutulmuştu.

(İHA)

YORUMLAR
500
Dünyanın en yaşlı erkek pandası Hong Kong'da hayatını kaybetti Dünyanın en yaşlı erkek pandası Hong Kong'da hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
10:10 İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı
09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 10:58:56. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en yaşlı erkek pandası 35 yaşında öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement