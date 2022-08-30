Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti

30.08.2022 16:44
Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti

"Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşırken Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1994 yılında 110 yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu "dünya barış elçisi" Turgut Kaçmaz, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen Büyük Zafer'in 100. Yılı törenlerinde fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.

"Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşırken Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1994 yılında 110 yaşında vefat eden Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu "dünya barış elçisi" Turgut Kaçmaz, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen Büyük Zafer'in 100. Yılı törenlerinde fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.

Dumlupınar Şehitliği'nde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı programında babasının hatıralarını anlatan 86 yaşındaki Kaçmaz, Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy'deki Zafer Anıtı'nda yapılan törende de yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı programda protokol üyelerinin bulunduğu alanda oturan Kaçmaz, bir subayın muharebenin geçtiği alanlarla ilgili bilgi verdiği sırada rahatsızlandı.

Kaçmaz'a ilk müdahale, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu tarafından yapıldı.

Bakan Kasapoğlu da Kaçmaz'la ilgilenerek ambulansa kadar taşınmasına eşlik etti, yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Altıntaş Devlet Hastanesine kaldırılan Turgut Kaçmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

1912'de Balkan, 1915'de Çanakkale ve 1922'de Kurtuluş Savaşı'na katılarak Conkbayırı'nda gazi olan ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde gösterdiği kahramanlıkla İstiklal Madalyası'na layık görülen Hüseyin Kaçmaz, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 10 Eylül 1994'te yaşamını yitirmişti.

Babasından Türk askerinin savaşlarda gösterdiği kahramanlıkları dinleyerek büyüyen Turgut Kaçmaz, 1980'li yıllardan itibaren ülke genelinde açtığı "Çanakkale" konulu sergilerde, vefat eden gazinin savaş yıllarından sakladığı çeşitli eşyaya, fotoğraf ve resimleri de ekleyerek ziyaretçilerle buluşturmuştu.

Çanakkale'deki 57. Piyade Alayı Şehitliği'nin girişinde babasının heykeli bulunan Kaçmaz, Samsun, Çanakkale, Dumlupınar gibi pek çok bölgeye, yurt dışına giderek Türk askerinin kahramanlığını gözyaşlarıyla anlatmıştı.

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Kaynak: AA

Hüseyin Kaçmaz, Turgut Kaçmaz, Altıntaş, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti - Son Dakika
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