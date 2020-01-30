'Dünyanın en yaşlı insanı' 127 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Dünyanın en yaşlı insanı' 127 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

'Dünyanın en yaşlı insanı' 127 yaşında hayatını kaybetti

6 saat önce

Çarlık Rusyası zamanında 13 Mart 1893'te doğan ve ‘Dünyanın en yaşlı insanı’ olduğu iddia edilen Fatima Mirzakulova 127 yaşında Tacikistan’da hayatını kaybetti.

'Dünyanın en yaşlı insanı' 127 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

'Dünyanın en yaşlı insanı' olduğu iddia edilen Fatima Mirzakulova 127 yaşında Tacikistan'da hayatını kaybetti.


Rus meydasında yer alan bilgilere göre, Mirzakulova Çarlık Rusyası zamanında 13 Mart 1893'te doğdu. Sovyet döneminde yaşayan kadın, Birinci ve İkinci Dünya Şavaşlarına tanık oldu. 1991'de de vatanı Tacikistan'ın bağımsızlığını kazandığını gördü.

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Çarlık Rusyası, Tacikistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:19 
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