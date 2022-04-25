Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

25.04.2022 12:42
Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka, 119 yaşında hayatını kaybetti.

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka, 119 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka'nın 119 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. 2 Ocak 1903 yılında ülkenin batısındaki Fukuoka'da doğan Tanaka'nın, yaşadığı bakım evinden transfer edildiği ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede 19 Nisan'da yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden yaşamını yitirdiği açıklandı.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre ise Tanaka'nın ölümünün ardından Japonya'nın en yaşlı kişisi 115 yaşındaki Osakalı Tatsumi Fusa oldu. Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınacak isim ise ilerleyen günlerde netleşecek.

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir yakınlarıyla görüşemeyen Tanaka'nın, çikolata yemeyi, gazlı içecekler içmeyi ve bulmaca çözmeyi sevdiği biliniyordu. Tanaka, kaldığı bakım evinde kendisi için hazırlanan geçen yılki sürpriz doğum günü partisinde 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı hedeflediğini belirtmişti.

(Burak Ersoy - İHA)

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka hayatını kaybetti Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka hayatını kaybetti

Japonya, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
12:12 6'lı masanın adayına ilişkin her gün yeni bir isim ortaya atılıyor: Bu kez de Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak iddiası
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement