Üye Girişi
Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119'una girdi - Son Dakika

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119'una girdi

03.01.2022 07:57
Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119'una girdi

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119. yaşına girdi.

Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Japon kadın Tanaka Kane, 119. yaşına girdi.

Guinness Dünya Rekorları tarafından Mart 2019'da "dünyanın en yaşlı kişisi unvanı" verilen Tanaka, dün 119. yaşına bastı.

Güneybatıdaki Fukuoka eyaletinde bakım evinde hayatını sürdüren Tanaka'nın, mimikleri yoluyla yerleşke personeliyle iletişim kurduğu bildirildi.

Sayı yapbozları çözen Tanaka'nın çikolata ve gazlı içecekleri sevdiği kaydedildi.

9 kardeşin 7'incisi olarak 2 Ocak 1903'te doğan ve 19 yaşında evlenen Tanaka'nın kocası ve oğlunun 1937'deki İkinci Sino-Japon Savaşında cepheye gönderildiği belirtiliyor.

"Modern Japonya" olarak bilinen 1867 sonrası dönemin 4 İmparatoru " Meiji, Taişo, Şowa, Heisei" dönemlerini yaşayan Tanaka, mevcut İmparator Naruhito'nun "Reiwa" dönemine erişti.

Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Çiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

YORUMLAR
500

Japon, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119'una girdi - Son Dakika


Bu hafta MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu Bu hafta MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:00
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
07:39
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle kapatılmış erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle kapatılmış erkek cesedi bulundu         
06:59
Tokat'ta, Afrikalıların düğün konvoyu görenleri şaşırttı Tokat'ta, Afrikalıların düğün konvoyu görenleri şaşırttı         
23:38
Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bile bakmadılar Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bile bakmadılar         
23:33
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaj edildi Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaj edildi         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi Yanan otomobilden çıkan erkek cesedinin kimliği tespit edildi         
16:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek Kuş gribi sebebiyle Bulgaristan'da 40 bin tavuk itlaf edilecek         
15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20
Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum Ozan Çolakoğlu'ndan eşi Gülşen'in sahne kıyafetlerine yorum : Çok beğeniyorum         
14:40
Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin         
14:04

Son Dakika Haberleri
07:58 Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde tüm Türkiye'nin merakla beklediği zam oranları var
23:34 Uzun süre sessiz kalan Comolli'den olay itiraflar! Fenerbahçe'de yaşananları tek tek anlattı
23:33 Chelsea için 115 milyon euro bir hiç! Lukaku'nun gözünün yaşına bile bakmadılar
23:32 Meteoroloji gün verip uyardı! 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor
23:30 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak
23:29 İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı! Yakınları sinir krizi geçirdi
23:26 Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti
23:24 Çin, yeni yılın ilk gününde Mars gezegeninin görüntülerini paylaştı
23:23 Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi
23:22 Sahnedeki görüntüleri olay olmuştu! Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 08:03:46. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Tanaka 119'una girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement