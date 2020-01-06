Dünyanın en yaşlı insanı rekor yeniledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyanın en yaşlı insanı rekor yeniledi - Son Dakika

Dünyanın en yaşlı insanı rekor yeniledi

6 saat önce

Japonya'da yaşayan Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutlayarak sahip olduğu 'dünyanın en yaşlı insanı' rekorunu yeniledi.

Dünyanın en yaşlı insanı rekor yeniledi, System.String[]

Japonya'da yaşayan Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutlayarak sahip olduğu 'dünyanın en yaşlı insanı' rekorunu yeniledi.


Japonya'da 2019'da dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutladı. Geçtiğimiz yıl 9 Mart'ta, 116 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını elde eden Tanaka, yeni yaşına Japonya'nın Fukuoka kentinde yaşadığı bakım evinde girdi. Sahip olduğu rekoru yenileyen Tanaka, Japonya'nın yaşlanan nüfusunun simgelerinden biri olarak görülüyor.


Yaşlanan nüfus, büyük sorun


Japonya'da hükümet verilerine göre, doğan bebek sayısı geçtiğimiz yıl tahmini yüzde 5.9 oranında düşerek 900 bin altına geriledi. Söz konusu sayının, 1899'da verilerin toplanmaya başlamasından bu yana kaydedilen en düşük oran olduğu belirtildi. Artan sosyal güvenlik harcamaları nedeniyle yaşlanan nüfus, Japonya'daki en büyük sorunlardan biri olarak görülürken genç iş gücü sıkıntısı da hükümeti ülkeye yabancı işçi çekecek politikalar uygulamak zorunda bırakıyor. - TOKYO

Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın en yaşlı insanı 117. yaşını kutladı
Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar

Son Dakika Haberleri
16:17 Alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek - Son Dakika
16:16 Köpeğini yağmur altında bırakan kadına tepki - Son Dakika
16:16 Bir evde iki ceset bulundu - Son Dakika
16:12 Büyükelçi Bolboceanu'u: "SANKON sayesinde Türkiye ile ilişkilerimizin artacağına inanıyorum" - Son Dakika
16:11 Esnafa faiz indirimi müjdesi - Son Dakika
14:07 Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika
14:05 Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 16:18:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın en yaşlı insanı rekor yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]