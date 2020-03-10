Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti - Son Dakika Spor

Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti

11 dakika önce

Guinness'e girebilmek için Mısır 3. Ligi'nden October 6 takımıyla sözleşme imzalayan 75 yaşındaki Ezzeldin Bahader ilk maçına çıktı ve golünü atarak tarihe geçti. Bahader'in en yaşlı futbolcu rekorunu kırabilmesi için bir 90 dakika daha çıkarması gerekiyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 75 yaşında profesyonel bir kulüple sözleşme imzalayan Ezzeldin Bahader 90 dakika oynadığı ilk maçında golünü atarak amacına ulaşmayı başardı.

PENALTIDAN AĞLARI SARSTI, TARİHE GEÇTİ

Mısır 3. Lig takımı October 6'da oynayan Ezzeldin Bahader, uzun süren çalışmalarının ardından ilk maçına sakatlığına rağmen çıktı ve 90 dakika sahada kalmayı başardı. October 6 - Genius karşılaşmasında kazanılan bir penaltı vuruşunu da gole çeviren Bahader, Profesyonel bir maçta gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını alarak tarihe geçti.

"SAKATLANDIM AMA ÇIKMAK İSTEMEDİM"

Maç sonrasında BBC'ye konuşan Bahader açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Asla başarabileceğimi düşünmedim çünkü maçta sakatlandım ve çıkmak istemedim. Benim için çok zor oldu ama başardım. Bir sonraki maçta da 90 dakika sahada kalmak istiyorum"

Guinness kurallarına göre Bahader'in en yaşlı futbolcu rekorunu da kırabilmesi için üst üste 2 maçta 90 dakika forma giymesi gerekiyor.

Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti
Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

6 ay hapis cezası alan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü ortaya çıktı
Jeremain Lens: Galatasaray deplasmanında kazanmak istiyoruz İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
09:08 Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor
09:06 İşte Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! 700 bin TL'ye Galatasaray'da
09:04 Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti
08:56 Abdullah Ercan'dan Ali Koç iddiası! 'Bundan sonra...'
08:56 Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Adem Büyük şoku!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 09:15:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın en yaşlı oyuncusu Ezzeldin Bahader, ilk maçında gol atarak tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]