Dünyanın en yaşlı siyah gergedanı Fausta 57 yaşında öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyanın en yaşlı siyah gergedanı Fausta 57 yaşında öldü - Son Dakika Dünya

Dünyanın en yaşlı siyah gergedanı Fausta 57 yaşında öldü

6 saat önce

54 yıldan uzun süre Ngorongoro Krateri'nin bulunduğu bölgede serbestçe dolaşan Fausta sağlık sorunları nedeniyle son birkaç yılını barınakta özel bakım görerek geçirdi

Dünyanın en yaşlı siyah gergedanı Fausta 57 yaşında öldü, System.String[]

Dünyanın en yaşlı gergedanı olduğuna inanılan Fausta öldü.


İlk kez 1965 yılında 3 yaşındayken Tanzanya'da Ngorongoro kraterinde görülen siyah gergedan Fausta 57 yaşında yaşamını yitirdi.

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Tanzanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:15 
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