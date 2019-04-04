Son Dakika Haberleri: Dünyanın En Yıkık İnsanı Arkanızda - İnsanları Kendileriyle Yüzleştir

Dünyanın En Yıkık İnsanı Arkanızda - İnsanları Kendileriyle Yüzleştir

18 dakika önce

Ayna Deneyine benzer video çektik bu sefer insanlara iltifat etmedik aksine kendileriyle barışık olmaları için ufak latifeler ettik. Keyifli görüntüler çıktı iyi seyirler )

Ayna Deneyine benzer video çektik bu sefer insanlara iltifat etmedik aksine kendileriyle barışık olmaları için ufak latifeler ettik. Keyifli görüntüler çıktı iyi seyirler )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:16 Kaynak: Youtube

Ayna, Genel
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