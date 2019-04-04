Dünyanın En Yıkık İnsanı Arkanızda - İnsanları Kendileriyle Yüzleştir
18 dakika önce
Ayna Deneyine benzer video çektik bu sefer insanlara iltifat etmedik aksine kendileriyle barışık olmaları için ufak latifeler ettik. Keyifli görüntüler çıktı iyi seyirler )
Ayna
Deneyine benzer video çektik bu sefer insanlara iltifat etmedik aksine kendileriyle barışık olmaları için ufak latifeler ettik. Keyifli görüntüler çıktı iyi seyirler )
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:16 Kaynak: Youtube
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