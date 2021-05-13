Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı - Son Dakika

Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı

13.05.2021 06:47

Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı Tortum Şelalesi'nde bayram sessizliği Her yıl Ramazan Bayramı'nda binlerce turistin akın ettiği Erzurum'daki Tortum Şelalesi bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bayramda...

Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı

Tortum Şelalesi'nde bayram sessizliği

ERZURUM - Her yıl Ramazan Bayramı'nda binlerce turistin akın ettiği Erzurum'daki Tortum Şelalesi bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bayramda da sessizliğe büründü.

Türkiye'nin ve dünyanın en yüksek ve görkemli şelalelerinden birisi olan Uzundere'deki Tortum Şelalesi bu bayram ziyaretçilerini ağırlayamadı. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda binlerce turisti ağırlayan şelale bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sessiz kaldı.

1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte.

Dünyanın en yüksek üçüncü şelalesi olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi'nde Erzurum Valiliğince yapılan projeler kapsamında şelalenin merdivenleri yenilenerek, led aydınlatmaların yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar da yapıldı. Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gök kuşağına benzer görüntü oluşturduğu Tortum Şelalesi, korona virüs tedbirleri kalktıktan sonra ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı
Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı
Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı
Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı

Ramazan Bayramı, Uzundere, Erzurum, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Final yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Final yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı

Son Dakika Haberleri
17:57 İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi
17:54 Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum
17:50 Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik
17:05 Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı
17:01 Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları yapılıyor
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sessiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sessiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı         
07:48
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi         
23:09
Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti         
21:49
Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı         
19:39
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada         
17:26
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?         
14:52
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz         
13:48
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 07:50:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın en yüksek 3. Şelalesi bu bayram boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement