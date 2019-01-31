Dünyanın En Yüksek Binasına Nasıl Tırmandığına İnanamayacaksınız.. Gerçek Örümcek Adam

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var