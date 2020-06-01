Dünyanın en yüksek peribacası ziyarete yeniden açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda ki Uçhisar Kalesi bugün itibarıyla kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.



Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesi kapsamında Uçhisar Belediyesi tarafından Mart ayı başında ziyarete kapatılan ve bu süreçte 21 bin 700 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uçhisar Kalesi normalleşme sürecinde yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi dünyanın en yüksek peribacası statüsünde ki Uçhisar Kalemize bekliyoruz dedi. Süslü, "2019 yılı turizm açısından turizm ve esnaflarımız açısından çok verimli bir yıl olarak geçti. 2020 yılında da aynı heyecan ve aynı beklentiler vardı. Ancak malum olduğu süreçte korona virüs münasebetiyle dünya çapında olduğu gibi bölgemizde de turizm konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Ancak 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Uçhisar Belediyesi olarak Uçhisar Kalesi ve çevresi, ziyaret alanlarının her tarafının temizliği yapıldı. Dezenfekte çalışmaları bütün yönleriyle Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız talimatları doğrultusunda tüm bakımları yapıldı. Bugün itibarıyla dünyanın en yüksek peribacası statüsündeki Uçhisar Kalemizi belediye olarak hizmete açmış bulunuyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimizi Uçhisar Kalemizi ziyarete bekliyoruz" dedi.



"Uçhisar'da korona virüs vakası yaşanmadı"



Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü açıklamasında Uçhisar'da bugüne kadar korona virüs vakası yaşanmadığını ifade ederken misafirlerimize sağlıklı bir ortam hazırladık dedi. Süslü, "Beldemizde bugüne kadar hiçbir şekilde korona virüs vakası yaşanmamıştır. Bu da bizler için memnuniyet vericidir. Nevşehir geneli olarak da zaten korona virüs vakası az sayıda çıkmıştır. Bunlarında tüm tedavileri yapıldı. Dolayısıyla bölgemiz bu noktada oldukça verimli ve gelen misafirlerimize sağlık bir ortam hazırlandı ve tüm misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.



"Temmuz ayı itibarıyla turist yoğunluğu bekliyoruz"



Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 2020 yılının bir buçuk aylık dönemizde Uçhisar Kalesini 21 bin 700 turistin ziyaret ettiğini ifade ederken özellikle Temmuz ayı itibarıyla bölgede turizm yoğunluğu yaşanmasını beklediklerini söyledi. Süslü, " Uçhisar Kalemizi 21 bin 700 turist ziyaret etti. Ama korona virüs süreci bir süre daha devam edecek. Vatandaşlarımızın bazı endişelerinin Haziran ayı içerisinde de olacağını biz düşünmekteyiz. Ama Temmuz ayı ile birlikte turizmci arkadaşlarımız ve yatırımcılarımız ile görüşmelerimizde aldığımız bilgiler doğrultusunda Kapadokya bölgesinde turizm oldukça yoğunlaşacak. Eminim ki 2020 yılında yaklaşık 3 aylık bölgedeki gerek konaklama gerekse müze ve ören yerlerimizin bu olumsuz ziyaretçi sayısını Temmuz ayından sonra aynı rakama ulaşacağını hatta Eylül ve Ekim aylarında turist yoğunluğunun olacağını düşünmekteyiz. Talepler ve beklentilerde bu yönde" şeklinde konuştu.



Uçhisar Kalesini ziyarete gelen turistler ise korona virüs sonrasında ilk ziyaretçilerden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken Kapadokya bölgesini merak eden herkesin buraları gezip görmesi gerekir diye görüş bildirdiler.



Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Uçhisar Kalesini ziyaret eden yerli turistlerde de günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi. - NEVŞEHİR