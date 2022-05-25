Dünyanın en zehirli denizanası türlerinden biri Tekirdağ kıyılarında görüldü - Son Dakika
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Dünyanın en zehirli denizanası türlerinden biri Tekirdağ kıyılarında görüldü

25.05.2022 16:45

Dünyanın en zehirli denizanası türlerinden biri Tekirdağ kıyılarında görüldüTEKİRDAĞ Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü.

Dünyanın en zehirli denizanası türlerinden biri Tekirdağ kıyılarında görüldü

TEKİRDAĞ Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli denizanaları Tekirdağ kıyılarında görüldü.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde görülen, zehirli olarak bilinen pusula denizanaları (chrysaora hysoscella) vatandaşları tedirgin etti. Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara'da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.

"Ne ölüsüne nede dirisine dokunmayın"

Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar. Zehirli Denizanalarını yakından incelemeye çalışan Ayhan Erdem, "İlerde de var. 4-5 tane gördüm. Kıyıya doğru geliyorlar. Ondan sonra geri gidiyorlar. Biraz zehirliymiş herhalde denize girmeye korkuyoruz. Yakından bakıyoruz ama yaklaşıp ellersek tehlikeli, ellemesen bir şey yok" dedi.

Dünyanın en zehirli denizanası türlerinden biri Tekirdağ kıyılarında görüldü
Dünyanın en zehirli denizanası türlerinden biri Tekirdağ kıyılarında görüldü
Dünyanın en zehirli denizanası türlerinden biri Tekirdağ kıyılarında görüldü
Dünyanın en zehirli denizanası türlerinden biri Tekirdağ kıyılarında görüldü

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Kaynak: İHA

Ege Denizi, Tekirdağ, Marmara, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

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