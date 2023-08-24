'Dünyanın en zehirli' örümcekleri arasında gösterilen tür Gümüşhane'de görüldü - Son Dakika

'Dünyanın en zehirli' örümcekleri arasında gösterilen tür Gümüşhane'de görüldü

Son Güncelleme: 24.08.2023 13:36

Gümüşhane'de vatandaşlar tesadüfen dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan 'argiope lobata' türü örümcekle karşılaştı. Örümceğin güçlü zehiriyle ağına takılan avını anında öldürebildiği belirtilirken, insanlara saldırmadığı ve ölümcül zehrinin tedavide kullanıldığı da öğrenildi.

Gümüşhane'de vatandaşlar tesadüfen dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan "argiope lobata" türü örümcekle karşılaştı. Merkeze bağlı Arzular Kabaköy beldesinde daha önce görmedikleri bir örümceğe denk gelen vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, avını yakalayıp yiyen örümceğin o anlarını da şaşkınlıkla izledi.

TESADÜFEN FARK EDİLDİ

Arzular Kabaköy Beldesi Esentepe Mahallesi muhtarı Özgür Bayır ve Sedat Çiftçioğlu tarafından bulunan örümcek, farklı bir görünüme sahip olması nedeniyle tesadüfen fark edildi. Fotoğrafını çekerek internetten yaptıkları araştırmada örümceğin daha önce Gümüşhane bölgesinde çok görülmeyen ve dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğunu belirleyen Bayır ve Çiftçioğlu, örümceğin eşini bile yiyebilen bir tür olduğu fakat kolay kolay insanlara saldırmadığı, güçlü zehiriyle ağına takılan avını anında öldürebildiğini öğrendi.

Dünyanın en zehirli örümceği Gümüşhane'de görüldü! Ölümcül zehriyle avını bir çırpıda yedi

"ÖRÜMCEĞİN AĞINDA YAKALADIĞI AVI VAR"

Ender görülen örümcek türünü görüntüleyen Bayır ve Çiftçioğlu, "Arzular Kabaköy beldesinde dünyada görülen en zehirli örümceklerden birisini bulduk. Yapısı çok farklı diğer örümceklerden birisi. Türkiye'de bazı bölgelerde ender olarak görünüyor. Örümceğin ağında yakaladığı avı var" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zehirli örümceği Gümüşhane'de görüldü! Ölümcül zehriyle avını bir çırpıda yedi

ÖLÜMCÜL ZEHİR HASTALIKLARIN TEDAVİSNDE KULLANILIYOR

Üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken "argiope lobata" türü örümceğin, taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceği ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı, ölümcül zehrinin 'nörodejeneratif' hastalığının tedavisinde kullanıldığı da öğrenildi.

Dünyanın en zehirli örümceği Gümüşhane'de görüldü! Ölümcül zehriyle avını bir çırpıda yedi

GÜNEY AVRUPA'DA DA YAŞAM ALANI BULUYOR

Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümcek, dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı buluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam 'Dünyanın en zehirli' örümcekleri arasında gösterilen tür Gümüşhane'de görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Dünyanın en zehirli' örümcekleri arasında gösterilen tür Gümüşhane'de görüldü - Son Dakika
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